برعاية وزير التعليم العالى .. تيودور بلهارس للأبحاث ينظم مؤتمر المعهد السنوى...

برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث المؤتمر السنوى للمعهد TBRI 2020، تحت شعار”Research & Clinical Practice”، برئاسة الدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى. وأوضحت الدكتورة وفاء قنديل إنه يشارك فى فعاليات المؤتمر المقام عبر الفيديو كونفرانس لفيف من الأطباء والعلماء المصريين ونظرائهم الدوليين من ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية فى عدد من المجالات الطبية. وأشار الدكتور طارق أبو شوشة نائب رئيس المعهد وسكرتير المؤتمر إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على البحث وعلاقته بالتطبيق الإكلينيكى، لافتا إلى أن المؤتمر سيجذب انتباه مجموعة كبيرة من المهنيين الصحيين وعلماء الأحياء والكيمياء وعلماء البيئة وغيرهم. وسوف تتناول محاضرات المؤتمر موضوعات عن الدراسات المختبرية والسريرية وشبه الميدانية والبيئية لاضطرابات الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية وبحوث الكلى وأحدث الأبحاث فى مجالات النانوتكنولوجى والبيوتكنولوجى وهندسة الأنسجة والطفيليات المستوطنة ومضاعفاتها وجائحة كورونا وتحديات الموجة الثانية.

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