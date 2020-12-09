الوزراء ينفى وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج ”تكافل وكرامة”

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة"، مُشددةً على أن البوابة تعمل بشكل طبيعي دون توقف، وذلك من خلال الرابط التالي "tk.moss.gov.eg"، مُشيرةً إلى أن البوابة تهدف إلى إتاحة الاستعلام عن القبول بالبرنامج من عدمه، فضلاً عن استقبال الشكاوى وسرعة البت فيها إلكترونياً، وذلك في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات تيسيراً على المواطنين.
وفي سياق متصل، وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي لتكافل وكرامة إلى 3.4 مليون أسرة، بنسبة 75% للإناث، و25% للذكور، بما يشمل 12 مليون فرد بهذه الأسر، كما بلغ إجمالي عدد التظلمات التي تم استقبالها ببرنامج تكافل وكرامة 660 ألف تظلم، منهم 367 ألف على البوابة الإلكترونية للبرنامج، و73 ألف على بوابة مجلس الوزراء، و220ألف على الخط الساخن "19680"، حيث تم الرد على نسبة 70% من إجمالي هذه الشكاوى، وجار فحص الـ 30% المتبقي منهم.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
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