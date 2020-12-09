الأرصاد تتوقع أجواءً مستقرة حتى السبت وتقلبات جوية الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استقرار الحالة الجوية ودرجات حرارة حيث ستكون فى المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام وهدوء الرياح، مع أمطار خفيفة جدا فى المنطقة الشمالية الشرقية.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري: "بغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع ويصل الفارق في درجات الحرارة بين ساعات النهار والأوقات المتأخرة من الليل 10 درجات كاملة، متوقعا استقرار الأحوال الجوية حتى السبت ، لتبدأ بعدها تقلبات جوية مرة أخرى الأسبوع المقبل.