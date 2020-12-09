ضبط شخص في أوسيم يلقي النقود على المواطنين بالشارع للشهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يلقي مبالغ مالية على الماطنين في الطريق العام بأوسم بمحافظة الجيزة.
وكانت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أحد الأشخاص، يقوم بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين بالطريق العام بمنطقة أوسيم بالجيزة، ما أثار حفيظة المعلقين الذين تداولو المقطع بكثرة وتناولت وسائل إعلام.
وقالت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة "تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة)، حيث قام بإلقاء (مبلغ مالى محدود – فئات صغيرة)، تجمع على إثرها بعض المارة بالطريق لاستبيان الأمر، وضبط بحوزته مبلغ مالى محدود من ذات الفئات الصغيرة، وعلل ما فعله بقصد الشهرة، وأنه كان فى طريقه لتوزيع المبلغ المالى المضبوط بحوزته بذات الطريقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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