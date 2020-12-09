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التسجيل ببرنامج "الدراسات العليا" لطلاب الهندسة فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يبدأ الشهر المقبل

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تبدأ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى مطلع يناير المقبل فتح باب القبول بمرحلة الدراسات العليا (ماجستير) بقسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 2020- 2021 الترم الثاني ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمى تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنه في إطار التعليم المتميز الذي تقدمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها، اعتمد مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، لأئحة الدراسات العليا، ومنح درجة الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية، بكلية الهندسة داخل الجامعة وأشار العزازي الى أن الجامعة بما تتمتع به من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وبما تمتلكه من خبرة أعضاء هيئة التدريس، تم الموافقة على البدء في برنامج الدراسات العليا في كلية الهندسة في مجال الهندسة الميكانيكية، وكلية تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم الحاسب.

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وأشار الدكتور العزازي الى أن الجامعة تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، حيث أن العملية التعليمية لا تقتصر على نقل المعارف فقط، وإنما تنمية وتطوير المهارات لدى الطالب، وقد أعدت الجامعة كتاباً خاصاً بذلك، وتم وضعه من قبل عدد من المتخصصين في هذا المجال، والفاعلية تأتي من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة ودخولهم في نقاش مع الأساتذة وهو ما سيؤدي لإثراء المعرفة لدى الطلاب.
 

وقال الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن الاوراق المطلوبة للتقديم تضم أصل شهادة المؤهل الدراسي، وبيان بالتقديرات التي يحصل عليها المتقدم من الجامعة، وأصل شهادة الميلاد، وصورة من البطاقة الشخصية، وعدد 6 صور شمسية، والموقف من التجنيد وشهادة حسن سير وسلوك، وموافقة جهة العمل على التفرغ.

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 يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أوائل الجامعات الخاصة التي حصلت على الموافقة ببدء برنامج الدراسات العليا بكلية الهندسة، وبرنامج الدراسات العليا بكلية تكنولوجيا المعلومات، مما يعكس ما تتميز به الجامعة بقدرات علمية ومهنية متقدمة، ومؤهلة على أعلى مستوى بداية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المؤهلين لسوق العمل على أعلى مستوى، والقدرات الفنية التي تجعلها واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في مصر.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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