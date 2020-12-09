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وأشار الدكتور العزازي الى أن الجامعة تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، حيث أن العملية التعليمية لا تقتصر على نقل المعارف فقط، وإنما تنمية وتطوير المهارات لدى الطالب، وقد أعدت الجامعة كتاباً خاصاً بذلك، وتم وضعه من قبل عدد من المتخصصين في هذا المجال، والفاعلية تأتي من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة ودخولهم في نقاش مع الأساتذة وهو ما سيؤدي لإثراء المعرفة لدى الطلاب.
يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أوائل الجامعات الخاصة التي حصلت على الموافقة ببدء برنامج الدراسات العليا بكلية الهندسة، وبرنامج الدراسات العليا بكلية تكنولوجيا المعلومات، مما يعكس ما تتميز به الجامعة بقدرات علمية ومهنية متقدمة، ومؤهلة على أعلى مستوى بداية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المؤهلين لسوق العمل على أعلى مستوى، والقدرات الفنية التي تجعلها واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل ببرنامج "الدراسات العليا" لطلاب الهندسة فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يبدأ الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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