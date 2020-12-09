لماذا تدخلت الشرطة؟ القصة الكاملة لوفاة مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس

أعلن المتروبوليت نيكولاس أنطونيو، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، أنه رحل عن عالمنا نيافة المتروبوليت نيفن، مطران بلوسيوس (بورسعيد) وتوابعها، بمدينة بورسعيد الليلة الماضية.

وقال مطران طنطا للروم الأرثوذكس – في تصريح له – إن المطران الراحل كان مريضًا بداء السكر، وباغتته غيبوبة سكر وهو وحيد في مقر المطرانية، وخلال يوم أمس لم يره أي من أبناء رعيته وبمحاولتهم الاتصال به في مقر المطرانية لم تكن هناك استجابة على الاتصال.

وأضاف أنه تم إبلاغ الشرطة من أجل فتح باب المطرانية، وبالفعل تم فتح الباب بواسطة الشرطة فوجدوا مثلث الرحمات المتروبوليت نيفن جالسًا بملابس النوم "البيجامة" وقد فارق الحياة.

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وأشار إلى أنه من المقرر أن تقام خدمة صلاة جناز الراقدين لمثلث الرحمات المتروبوليت نيفن مطران بلوسيوس (بورسعيد) وتوابعها الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة المقبل 11 ديسمبر بحضور صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني في دير مار جرجس (القديس جيورجيوس) بمصر القديمة، القاهرة، وذلك حتى يتسنى لأسرته التي ستحضر من اليونان حضور صلاة الجناز.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا سارافيم، أسقف إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص سيداروس عبد المسيح، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا الأب المبارك القمص سيداروس عبد المسيح، كاهن كنيسة السيدة العذراء، والقديس يوسف النجار بكولومبوس أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.

والأب المتنيح شغل مسئولية وكيل مطرانية المنوفية ووكيل الكلية الإكليريكية بها قبل سفره للخدمة بأمريكا، وهو سليل عائلة كهنوتية عريقة في إيبارشية ملوي، جده هو المتنيح القمص سيدواروس أخنوخ (الملقب بسيداروس الكبير) كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالبياضية، ووالده هو المتنيح القمص عبد المسيح سيداروس كاهن الكنيسة ذاتها، وكذلك شقيقه الأصغر القمص سيداروس سيداروس عبد المسيح.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح خاص اليوم لـ"دوت الخليج" إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سوف يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم، الأربعاء، كما هو معتاد، لافتا إلى أن العظة الأسبوعية ستكون من المقر البابوي.