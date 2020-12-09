البابا تواضروس يعزي أسقف أوهايو في رحيل القمص سيداروس عبدالمسيح

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والأب المتنيح شغل مسؤولية وكيل مطرانية المنوفية ووكيل الكلية الإكليريكية بها قبل سفره للخدمة بأمريكا، وهو سليل عائلة كهنوتية عريقة في إيبارشية ملوي، جده هو المتنيح القمص سيدواروس أخنوخ (الملقب بسيداروس الكبير) كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالبياضية، ووالده هو المتنيح القمص عبد المسيح سيداروس كاهن الكنيسة ذاتها، وكذلك شقيقه الأصغر القمص سيداروس سيداروس عبد المسيح.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح خاص اليوم لموقع دوت الخليج الإخباري إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سوف يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء كما هو معتاد، لافتا إلى أن العظة الأسبوعية ستكون من المقر البابوي.
وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني سوف تعقد بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية دون حضور شعبي نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه سيتم نقل العظة الأسبوعية مساء اليوم عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتى أطلقها قداسة البابا تواضروس الثاني مؤخرا.
وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الأحد الماضي تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، اعتبارًا من يوم الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ ولمدة شهر.
وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع ، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية ، حيث تقرر أيضا تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.
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