حوار الرئيس السيسي يتصدر الصفحة الأولي بـ صحيفة لو فيجارو الفرنسية

أفردت جريدة "لوفيجارو" الفرنسية في صدر صفحتها الأولى اليوم حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي الشامل للجريدة حول العلاقات الثنائية مع فرنسا وكذلك تقييم للأوضاع في المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل صباح اليوم بمقر إقامته في باريس بيير إيمريك بوميلييه، رئيس مجلس إدارة شركة "نافال جروب" الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس التنفيذي لشركة “نافال” أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوى العالم، مع الاستمرار في التباحث بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي، تدعيمًا لقدرات مصر في هذا الإطار، ومشيدًا بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية وتمكنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجيًا التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفائة عالية.

وقد أعرب الرئيس عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة "نافال"، مؤكدًا ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.