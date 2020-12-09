شعراوي يطالب المحافظين بتسريع العمل في منظومة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه ينتهز فرصة لقاءاته الدورية مع المحافظين لمتابعة بعض الملفات التي تهم المواطن، مؤكدا أنه وجه المحافظين نحو تسريع العمل في منظومة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية فى إطار البروتوكول الموقع مع وزارتى البترول والتموين والتجارة الداخلية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن شركات الغاز ستتحمل تكاليف رد الشىء لأصله، وتقوم الإدارة المحلية بمنح التراخيص اللازمة في أسرع وقت وتذليل أى معوقات خاصة بالتنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية.

وشدد الوزير، على ضرورة تيسير إجراءات صرف منحة الدعم النقدي للعمالة غير المنتظمة وتهيئة منافذ مناسبة لضمان حصول العمال المستهدفين على المنحة بسهولة وبصورة كريمة.

كما شهد الاجتماع بحث آخر مستجدات مشروع ( شغلك جنب قريتك ) والذي تنفيذه الوزارة في عدد من المحافظات بتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.

كما تم استعراض جهود المحافظات لتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، حيث أكد اللواء محمود شعراوي أهمية استمرار جهود كافة الجهات المعنية بالمحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتوخى الحذر، وكذا القيام بأعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتشديد بالتزام ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى.

كما تم خلال لقاءات الوزير مع المحافظين متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، بالمحافظات أسوة بما تقرر لمحافظة الوادى الجديد ، والتأكيد علي سرعة تدقيق عدد العاملين بكل محافظة، ومعاينة الأراضي المُحددة لإقامة المجمعات عليها.