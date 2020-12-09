شعراوي: الحكومة تسعى لتحسين معيشة 18.5 مليون مواطن في 1000 قرية

بدأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع المحافظين لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة".

ياتى ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، للحكومة بتوسيع نطاق التدخلات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واختيار ١٠٠٠ قرية جديدة لتطويرها تطويرًا شاملًا، وما أعقبه من قيام رئيس مجلس الوزراء بعقد عدة لقاءات مع الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على آليات تنفيذ التكليف الرئاسي وتحديد النطاق الجغرافي الذي سيشمل تلك القرى، وموافقة مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزارة التنمية المحلية باستهداف حوالي ٥٠ مركزًا إداريًا بـ ٢٣ محافظة يضموا الـ١٠٠٠ قرية.

وعقد وزير التنمية المحلية اجتماعين منفصلين مع 23 محافظًا، وجاء الاجتماع الأول بمقر الوزارة بحضور كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

كما عقد الاجتماع الثاني عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية.

كما شارك في الاجتماعين عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، حيث استهدفت الاجتماعات توجيه المحافظات نحو سرعة استيفاء بيانات وصف الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات المطلوبة بكل قرية داخل المركز وبما يتوافق مع المعايير التخطيطية المتفق عليها، تمهيدًا لتحديد المشروعات والتدخلات ومناقشتها مع المواطنين والمجتمع المدني وبدء التنفيذ بشكل فوري من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأجهزة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهات التنفيذ المعنية.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية مصرية جديدة تضاف إلى ٣٧٥ قرية جار العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة، وذلك في إطار البناء على النجاحات التي تحققت حاليًا في المبادرة الرئاسية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن القرى الجديدة روعي في اختيارها أنها تضم أكبر عدد من القري التي كان مخطط شمولها بمبادرة "حياة كريمة" خلال الأعوام المقبلة، لافتًا إلى أن ذلك كان أحد المعايير المهمة في اختيار المراكز الإدارية المستهدفة والتي تضم ١٠٠٠ قرية.

وكشف اللواء محمود شعراوي أن البرنامج يستهدف إحداث تطوير في جميع التجمعات الريفية بالقرى الواقعة في نطاق المراكز التى سيتم اختيارها من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، وتحسين الاتصالية الجغرافية من خلال رصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تحسين نمط السكن من خلال التوسع الرأسي الذي يحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة تأتي في سياق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، لافتًا إلى أن المرحلة الجديدة للمبادرة يستفيد منها حوالي ١٨.٥ مليون مواطن مصري.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين خلال الاجتماعات بتشكيل مجموعات عمل تكون في حالة انعقاد دائم واستيفاء البيانات التفصيلية المطلوبة عن كل تجمع ريفي بكل مركز، وأن يشمل ذلك الوضع الراهن والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع، تمهيدًا لقيام اللجان الفنية من الهيئات المختصة بمعاينة الوضع على الطبيعة وتحديد المشروعات بعد التشاور مع المواطنين والجهات التنفيذية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن خطوات تنفيذ المرحلة الجديدة ستبدأ خلال الشهر الجاري لنهو المشروعات في أسرع وقت ممكن بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة، وأشار شعراوي إلى أن اللجان الفنية ستبدأ عملها التنفيذي خلال الأسبوع الجاري.

واختتم اللواء محمود شعراوى تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير ١٠٠٠ قرية تنفذ بالتوازي مع تنفيذ المشروعات المخططة بالمرحلة الحالية للمبادرة، والتي تستهدف ٣٧٥ قرية خلال العام المالي الجاري.