بدء الموجة الثانية لكورونا.. خروج أول حالة تعافٍ من مستشفى قفط التعليمي

أعلن الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمي، اليوم، الأربعاء، خروج وتعافي أول سيدة كانت مصابة بفيروس كورونا من مستشفى قفط التعليمي عقب رجوعها للعمل كمستشفى عزل بمحافظة قنا.

وأفاد مدير قفط التعليمي، بأن السيدة تعمل مدرسة وكانت أصيبت بفيروس كورونا وتم دخولها إلى المستشفى لتلقى العلاج حتى تماثلت للشفاء وخرجت اليوم.

وأكد كمال أن المستشفى جاهز لاستقبال أي حالات مع توافر كامل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم، متمنيا السلامة للجميع.

من جهته، صرح الأستاذ دكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن جميع مستشفيات الهيئة العاملة كمستشفيات عزل جاهزة لتقديم أعلى خدمة طبية ممكنة لمصابى فيروس كورونا مع بدء الموجة الثانية وتزايد أعداد المصابين.

وأشار إلى توافر جميع الإمكانيات والتجهيزات والمستلزمات لتطبيق جميع البروتوكولات للعلاج ومكافحة العدوى داخل مستشفياتنا، حيث تم تجهيز الرعايات المركزة وتوفير أجهزة التنفس الصناعى وأسطوانات الأكسجين مع التدريب المستمر لجميع القوى البشرية العاملة.

وأضاف السودة أنه تم افتتاح قسم الرعاية المركزة بمستشفى قفط التعليمي بطاقة 13 سريرا ومجهز بـ 6 أجهزة تنفس صناعى، كما تم افتتاح قسم الغسيل الكلوى للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، ويتم حاليا تجهيز وفرش مبنى العيادات الجديد ليكون مستقلا وبعيدا بمسافة آمنة عن مستشفى العزل حرصا على صحة أصحاب الأمراض المزمنة من غير المصابين بفيروس كورونا لتقديم جميع الخدمات الطبية لهم بطريقة آمنة دون التعرض لخطر العدوى وسيتم تشغيله بعد أسبوع لضمان استمرار صرف العلاج لهم دون توقف.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة الحثيثة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان بعودة بعض مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للعمل كمستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم حتى يتم شفاؤهم.