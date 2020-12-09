مصر_السيسي يتصدر تويتر بعد زيارة فرنسا

تصدر هاشتاج #مصر_السيسي قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا #مصر_السيسي، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، والتى استغرقت ثلاثة أيام، حيث يمكن اعتبار أنها واحدة من أهم الزيارات التاريخية فى العلاقات بين الدولتين.

وقد رحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس في باريس، معربًا عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص الحكومة الفرنسية على زيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في جميع المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوى الداخلى والخارجي في وقت قياسي، مما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الرئيس عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الحالية الكبيرة للتواجد فى السوق المصرية الواعد للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال.

الأمر الذي انعكس على ثبات أداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي أثناء أزمة كورونا وتحقيقه أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك ثاني أعلى معدل نمو علي مستوى العالم وهو ما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويعيدها الي وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا عن الزيارة كالآتي: