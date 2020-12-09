وزيرة الهجرة: توفير فرص عمل للشباب لحمايتهم من الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنه بمجرد انطلاق مبادرة" مراكب النجاة" حرصت القيادة السياسية على توفير فرص عمل للشباب لمنعهم من الهجرة غير الشرعية.

وأضافت مكرم، أن "يسعد الوزارة دائما التعاون مع برنامج الأغذية العالمي فيما يتعلق بالعديد من المجالات والمبادرات، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي حريصون على توحيد جهودهم للتوصل إلى نتائج إيجابية ومثالية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مبادرة " بداية ديجيتال" وذلك بحضور كل من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وممثل برنامج الأغذية العالمي منجستاب هايلي ومحافظ الفيوم د. أحمد الأنصاري ونائب محافظ البحيرة د. نهال بلبع.

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبرنامج الأغذية العالمي اليوم منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال". تأتي تلك المنصة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة عين الشرعية.

وتوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرا بسبب جائحة كورونا.

سنتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين البرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة.

وتعمل هذه المنصة على الحد من مخاطر الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز فرص العمل للشباب والمهاجرين العائدين من خلال تطوير المهارات وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغنية العالمي والقطاع الخاص.

سيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهني لزيادة فرص حصولهم على وظائف بالإضافة إلى توفر خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، كما سيتمكن المستخدمون من خلال المنصة، تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع الدرة النخل لتحين لخليه وطروقهر المعيشية.