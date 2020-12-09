صور- بقيادة المحافظ.. شباب قنا يعلنون اتحادهم لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - شارك أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء محمد كمال رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا وحازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة، اليوم الأربعاء، فى ماراثون الدراجات الهوائية والجرى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت شعار "متحدون لمكافحة الفساد" احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد والذى يوافق 9 من ديسمبر من كل عام .





كما شارك فى المارثون الدكتور أحمد كمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية و500 شاب من طلاب جامعة جنوب الوادى والشباب القنائى. وانطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية بقنا وانتهى عند الصالة المغطاة بنادى البحر.

وعقب انتهاء الماراثون، أكد المحافظ أهمية اتحاد جميع فئات المجتمع فى مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية موجها التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه المستمر لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تنظيم ماراثون للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد جاء انطلاقا من دور الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوسيع ممارسة الرياضة بين المواطنين وجعلها وسيلة هامة للمشاركة فى مختلف المناسبات الوطنية لرفع الوعى وتنمية روح الولاء والانتماء.

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