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وفى كلمة له خلال الحفل أكد عدلى، أن التكريم يعطى الإنسان السعادة لأنه بمثابة تقدير على مجهود يبذل وطموحات تحقق لذا يمثل له الكثير والكثير وهو ما يدعوه لبذل مجهود مضاعف حتى يكون عند حسن الجميع معتبراً أن التكريم ليس لشخصه وإنما لمبنى ماسبيرو العظيم ولجيل جديد من الاعلاميين.
وشهد الحفل عدد من كبار الكتاب والدبلوماسيين وأعضاء مجلس النواب وهو تقليد تحرص عليه الجمعية للعام الرابع لتكريم الشخصيات من ذوى التأثير فى المجال الصحفى والإعلامى ولهم تاريخ فى خدمة المجتمع، ضمت قائمة المكرمين بالذهبية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام والدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد كلية دار العلوم.
يذكر أن الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الشُّبان تقيم حفلا سنويا لتكريم المبدعين والمميزين فى مجال الصحافة والإعلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم أيمن عدلى عن مجمل حواراته بالمصرية للكتاب والإعلاميين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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