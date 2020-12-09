تكريم أيمن عدلى عن مجمل حواراته بالمصرية للكتاب والإعلاميين

جدة - نرمين السيد - كرمت الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الشبان الإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين ومقدم برنامج "كنوز الوطن" على أخبار مصر ومنحة الميدالية الذهبية عن مجمل حواراته مع الرموز الوطنية فى مختلف المجالات، فى احتفالية أقامتها الجمعية لتكريم المبدعين فى مجال الصحافة والإعلام بمقر مكتبة القاهرة بالزمالك.





وفى كلمة له خلال الحفل أكد عدلى، أن التكريم يعطى الإنسان السعادة لأنه بمثابة تقدير على مجهود يبذل وطموحات تحقق لذا يمثل له الكثير والكثير وهو ما يدعوه لبذل مجهود مضاعف حتى يكون عند حسن الجميع معتبراً أن التكريم ليس لشخصه وإنما لمبنى ماسبيرو العظيم ولجيل جديد من الاعلاميين.

وشهد الحفل عدد من كبار الكتاب والدبلوماسيين وأعضاء مجلس النواب وهو تقليد تحرص عليه الجمعية للعام الرابع لتكريم الشخصيات من ذوى التأثير فى المجال الصحفى والإعلامى ولهم تاريخ فى خدمة المجتمع، ضمت قائمة المكرمين بالذهبية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام والدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد كلية دار العلوم.

يذكر أن الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الشُّبان تقيم حفلا سنويا لتكريم المبدعين والمميزين فى مجال الصحافة والإعلام.