حوار لوفيجارو.. السيسى يتحدث عن الإرهاب وسد النهضة والتعاون مع فرنسا

جدة - نرمين السيد - وفى حوار نشرته صحيفة "لوفيجارو"، اليوم الأربعاء، أضاف الرئيس السيسى: "مصر وفرنسا دفعتا ثمنا باهظاً للإرهاب، ويجب معاقبة الدول التى تمول وتسلح المنظمات الإرهابية.. لكل فرد الحق فى أن يؤمن أو لا يؤمن، لكن السخرية من كل شيء تشكل استهانة بتمسك مليارات البشر بقيم ومبادئ الرموز الدينية".

وعن ملف الحقوق والحريات، أشار السيسى إلى وجود 55 ألف منظمة حقوقية فى مصر، مؤكدا أن القبض على أعضاء بالمبادرة المصرية بسبب تسجيلهم أنفسهم كشركة تجارية، ما يعد انتهاكا للقانون المنظم لأنشطة الجمعيات التى لا تهدف إلى الربح.

تابع: "يبدو لى أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذى يمثله الإخوان على المجتمع والمواطنين الأوروبيين.. نحن فى مصر، نعانى كل يوم من حملات التشويه التى تهدف إلى نشر الشك والفرقة فى صفوف الشعب المصرى".. بهذه الكلمات كشف السيسى عن بعض ما يواجهه المصريون: "هناك ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية، تستهدف شعبنا. ومن المؤسف أن هذه القنوات التى تنشر الإيدولوجية الظلامية، تبث عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، وأكدنا أنا والرئيس ماكرون مجددا عزما على منع نشر الدعوات إلى العنف والكراهية والإرهاب"

الرسوم المسيئة

وتناول الرئيس السيسى موضوع الرسوم المسيئة الذى ألقى عليه الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الكثير من الضوء، خلال المؤتمر الصحفى المشترك بباريس.

وأكد السيسى، فى الحوار، أن ذم صورة الأنبياء يعد دربا من الاستهانة بتمسك مليارات البشر بقيم ومبادئ الرموز الدينية، وأن الكثير من الرجال والنساء يمكن أن يتألموا بسبب تعبير يمثل اعتداءً على معتقداتهم العميقة، وأنه يتعين اتخاذ ذلك فى الحسبان من منطلق الإحساس بالمسؤولية واحترام الآخر، مع الوضع فى الاعتبار أن كل فرد حر فى أن يؤمن أو لا يؤمن، ولا إكراه فى الدين.

أضاف: "فى عالم بلا انترنت ولا شبكات اجتماعية مثل القرن الماضى، كان عدد قليل جدا من الناس سيعلم بالرسوم المسيئة لرسول الإسلام، أما فى ظل العولمة، فالوضع مختلف، وللأسف، استغل البعض هذه الرسوم للتلاعب بالشعور المشروع فى تمسك المتدينين بقيمهم الدينية، وجرى تنظيم حملات تشويه تهدف إلى إزكاء الكراهية والتحريض على الفرقة بين الشعوب، على المنصات الرقمية ضد فرنسا".

الإخوان الإرهابية

وأوضح السيسى، أن مصر تواجه خطرا وتهديدات كثيرة، وأن ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية تستهدف شعبنا وتنشر "أيديولوجية ظلامية"

ولفت إلى أن وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية فى مصر وفى العديد من بلدان المنطقة الأخرى لم يأت من فراغ، مؤكدا أن تغلغل عملهم فى المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التى يسيطرون عليها وتدخلهم فى الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجودياً للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم".

وكشف عن محاولة الإرهاب والجماعات الظلامية النيل من أمن واستقرار فرنسا، التى دفعت ثمنا باهظا للإرهاب مثل مصر، مضيفا: "عندنا كان المواطنون المسلمون والأقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشى، ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الإيدولوجية المميتة التى لا تعرف حدودا، ودعونا إلى تنسيق دولى لمكافحة الإرهاب".

سد النهضة

وفى حديثه عن ملف سد النهضة، أكد السيسى أن سد النهضة يمثل مصدر تنمية "مشروعة" لإثيوبيا، ولكن ملء السد بشكل أحادى يخالف قواعد القانون الدولى ويهدد المصريين.

استطرد: "مياه النيل أمر حيوى بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا، فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادى بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولى، يهدد إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين".

وشدد السيسى على تمسك مصر بالحل القانونى العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف فى قضية سد النهضة، والذى يحدد ملء واستغلال السد ويحمى مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، بما يحفظ حقوقنا فى المياه، وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمامها والتوقيع على اتفاق.

التعاون العسكرى مع فرنسا

وعن العلاقات العسكرية بين القاهرة وباريس، قال الرئيس إن التعاون العسكرى والأمنى مع فرنسا يتجاوز الإطار المحدود للتبادل التجارى أو شراء المعدات، وعلاقاتنا تتطور فى إطار من الشراكة الاستراتيجية التى تشمل مختلف الأوجه ذات الصلة بعلاقات الدفاع، ومصر وفرنسا تحاربان معا على عدة جبهات، ومع ذلك فإننا ننوع مصادر التسلح من أجل امتلاك معدات مناسبة قادرة على ضمان أفضل دفاع عن مصر.

تابع: نقدر بصورة خاصة التكنولوجيا الفرنسية.. وتذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار الطائرات "الرافال"؛ مما فتح الطريق أمام شرائها من قبل العديد من الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، قال الرئيس السيسى إن مصر - دائما - ما دافعت وتواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى.



أشار إلى أن مصر ساندت جميع الجهود الدولية، "ونعول على دعم الإدارة الأمريكية الجديدة وأوروبا، خاصة فرنسا، من أجل التوصل - دون أى تأخير - إلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967، وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، أما غياب الحل العادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلي؛ فإنه يظل المصدر الأساسى لانعدام الاستقرار فى الشرق الأوسط.

استقرار الشرق الأوسط

واستعرض الرئيس السيسى فى رده على مزاعم وادعاءات وجود 60 ألف معتقل رأى فى مصر، قائلا: "عليكم أن تدركوا أنه فى الشرق الأوسط، يعد الاستقرار والأمن المدنى بالنسبة للشعوب أكثر قيمة. والإصلاحات التى تمت فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان تعبير عملى عن تمسكنا بحقوق المواطنين".

وعن أرقام المسجونين الكاذبة وافتراءات وجود سجناء رأى فى مصر، قال الرئيس السيسى إنه لا يعرف من أين جاء هذا الرقم (60 ألف معتقل بمصر).

وأوضح أن صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر الذى بدأ منذ عام 2014 أتاح الحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التى فرضتها الأزمة الصحية نتيجة فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "حققنا معدل نمو تجاوز 3.6 % خلال عام 2020 . وقد خصصت الحكومة المصرية مبالغ كبيرة لتطوير قطاعى الصحة والتعليم، مع ضخ قرابة 6 مليارات يورو للاستجابة للاحتياجات الملحة للقطاعات الاساسية مثل السياحة ودعم الاسر والعاملين الاكثر تضررا".

وشدد الرئيس السيسى على أن المصريين ضحوا كثيرا خلال السنوات الماضية، للتخلى عن الاقتصاد القائم على الدعم، وأشاد صندوق النقد الدولى ووكالات التصنيف بالنتائج الاقتصادية التى حققتها مصر: "فى هذه المسيرة نحو التنمية، اختارنا فرنسا كشريك مفضل بالنسبة لنا".