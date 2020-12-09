وزير الرى: أولوية لقرى مبادرة حياه كريمة فى المشروع القومى لتأهيل الترع

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا اليوم الأربعاء، مع المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمود السعدى مسستشار الوزير لإدارة المياه، فى إطار متابعة الأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث.





وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، موضحا أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين. كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن الدولة أعطت أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث.

وأكد الدكتور وزير الموارد المائية والرى أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى المواعيد المحددة، مشيرا إلى المردود الكبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.

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