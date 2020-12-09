صور.. محافظ البحيرة يستقبل المفتى لحضور ندوة معا ضد الفساد

جدة - نرمين السيد - استقبل هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، لحضور ندوة بعنوان "معا ضد الفساد" بقصر ثقافة دمنهور، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة باليوم العالمى لمكافحة الفساد.





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