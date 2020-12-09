إطلاق منصة ”بداية ديجيتال” للتدريب وخدمات التوظيف الإلكتروني

المنصة تستهدف دعم المصريين العائدين نتيجة تداعيات "كورونا" والحد من الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرتي "نورت بلدك" و"مراكب النجاة"
انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، فعاليات تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرنامج الأغذية العالمي WFP ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومنجستاب هايلي ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج نتيجة تداعيات جائحة كورونا العالمية والتي من أهمها الاستغناء عن العاملين في بعض القطاعات.
وفي مستهل الفعاليات، تم عرض فيلم قصير عن مشروعات التعاون بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل والفرص الآمنة للشباب المصري.
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