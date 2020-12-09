السيسي: دعم الشعب للدولة سبب النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في باريس أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استهل اللقاء بالتعبير عن إشادة المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بما حققته مصر من نجاحات وإنجازات اقتصادية شهد لها كافة الجهات الدولية المختصة، موضحًا أن استمرار مصر بذلك الأداء سيجعلها منارة جاذبة للاستثمارات وقطب للتنمية في محيطها الإقليمي بل والعالم.

وفي هذا السياق أكد الرئيس أن النجاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر ما كان لها أن تتحقق بدون الدعم الكبير من قبل الشعب المصري العظيم الذي ساهم بشكل مباشر في مساندة إرادة الدولة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتسجيل تلك المؤشرات الإيجابية، وهو الأمر الذي يمثل دافعًا محفزًا للدولة للاستمرار في العمل وجهود التنمية في كافة المجالات ومناحي الحياة لتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وقد تناول اللقاء كذلك بحث مسيرة التعاون المثمر بين مصر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تم استعراض أبرز مجالات العمل مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، والتي تشمل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحوكمة العامة، والاستقرار الاقتصادي والمراقبة والإصلاح الهيكلي، والتنمية المستدامة، والإحصاءات والمتابعة.