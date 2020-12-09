خطوات التسجيل في منصة بداية ديجيتال للتدريب وخدمات التوظيف الإلكتروني

في أعقاب فعاليات تدشينها اليوم الأربعاء، تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آليات وخطوات التسجيل على منصة "بداية ديجيتال" للالتحاق ببرامج التدريب المهني والاستفادة من خدمات التوظيف الإلكتروني.

حيث إن كل من يرغب في التسجيل بالمنصة من الفئات المستهدفة من أجل الالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج التأهيل المهني، يمكنه الدخول على الرابط التالي واتباع الخطوات:

https://aastmtic.aast.edu/MinistryOfImmigrationForm/

وسيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهني وفقا للمتطلبات المستجدة لأسواق العمل العالمية بالتركيز على مجال العمل بالوظائف الإلكترونية (E-jobs)، وعلى الأخص الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة، وكذلك تتوافر خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع لتحسين الدخل والظروف المعيشية.

وتستهدف المنصة العمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.