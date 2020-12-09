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غدا.. اجتماع مجلس نقابة المحامين لبحث «اللائحة التنفيذية» و«العلاج»

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس نقابة المحامين، غدا الخميس، اجتماعًا برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

ويتناول الاجتماع ملحوظات وآراء ومقترحات أعضاء المجلس حول مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته المسلم إلى كلٍّ منهم خلال اجتماع المجلس الماضي المنعقد يوم 28 نوفمبر، كما سيتناول الاجتماع ملف العلاج وتطويره بما يخدم المحامين وأسرهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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