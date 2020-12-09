نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لفتح أسواق سياحية جديدة".. نائبة الوزير في زيارة ترويجية بألبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بزيارة ترويجية إلى العاصمة الألبانية تيرانا عقدت خلالها عددًا من اللقاءات المهنية والإعلامية مع الجانب الألباني، ورافقها خلال الزيارة السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير محمد حيدر سفير مصر في ألبانيا، وممثلون عن السفارة المصرية في ألبانيا.

والزيارة تأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لفتح أسواق سياحية جديدة وزيادة الحركة الوافدة منها الي مصر، من خلال الترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء مزيد من الضوء على الانماط السياحية المتنوعة التي يتميز بها.

وخلال الزيارة التقت شلبي بوزير السياحة والبيئة الألباني، حيث استعرضت الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ويتم تطبيقها بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، كما ألقت مزيدا من الضوء على المقصد السياحي المصري المتنوع لتعريف السائح الألباني به.

وأكدت نائب الوزير على أن أعداد المصابين من السائحين في مصر تكاد تكون منعدمة وبالتالي فإن المقصد المصري يعتبر مقصدا آمنا للسائحين.

كما تناول الاجتماع العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز سبل التعاون المتبادلة بين البلدين لتبادل الرؤى والمقترحات والخبرات في مجال العمل السياحي والاثري.

ومن جانبه، أعرب الوزير الألباني عن رغبة بلاده في إيفاد متدربين للاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الأنشطة السياحية البيئية، كما أوضح أنه سيتم توجيه شركات السياحة الألبانية لتنظيم رحلات سياحية إلى مصر.

وخلال زيارتها التقت نائب الوزير بممثلي كبري منظمي الرحلات، حيث استعرضت التنوع في المنتج السياحي المصري والتحفيزات التي يتم منحها لتشجيع الحركة السياحية، ومن جانبهم أشار منظمو الرحلات إلى إمكانية تنظيم برامج سياحية مشتركة إلى المقصد المصري في الفترة القادمة.

