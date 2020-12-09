نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة الوزير لوسائل الإعلام الألبانية: "السائحون مطمئنون ومصر آمنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة عدد من اللقاءات مع الوسائل الإعلامية الألبانية، والتي أبرزت خلالها أهمية زيارتها في الترويج السياحي لمصر ودعوة السائحين الألبان لزيارته.

جاء ذلك أثناء زيارة شلبي الترويجية إلى العاصمة الألبانية تيرانا عقدت خلالها عددًا من اللقاءات المهنية والإعلامية مع الجانب الألباني، ورافقها خلال الزيارة السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير محمد حيدر سفير مصر في ألبانيا، وممثلون عن السفارة المصرية في ألبانيا.

واشارت إلى اطمئنان وإشادة السائحين أثناء تواجدهم في مصر بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية، لافتة الي حرص الوزارة الدائم على التأكد من تطبيق هذه الاجراءات بكل دقة.

كما أبرزت ما تتميز به مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية ذات التنوع السياحي الكبير إلى جانب مناخها الدافئ في فصل الشتاء الذى يجذب إليه العديد من السائحين خاصة الأوروبيين، موجهة الدعوة للسائحين الألبان لزيارة مصر على مدار العام.

وتطرقت إلى الزيادة المستمرة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة الى مصر منذ استئنافها في يوليو الماضي، مشيرة إلى نجاح مصر في هذا الأمر والذي أشاد به أمين عام منظمة السياحة العالمية أثناء زيارته لمصر.

كما وجهت نائب الوزير الدعوة لعدد من الإعلاميين لزيارة مصر لاطلاع السائح الألباني على المقصد السياحي بما يتيح فتح السوق السياحي الألباني أمام السياحة المصرية.