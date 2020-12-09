نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشيخة الطرق الصوفية تنعى شيخ الطريقة الدسوقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى وفاة الشيخ محمد مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية رحمه المولى عز وجل.

وقدم القصبى العزاء لأبناء الصوفية عامة والطريقة الدسوقية خاصة ولأسرته فى وفاة شيخها والذى يعد من أكبر القيادات الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، مشيرا فى تصريح له أن "الدسوقى" قدم الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية ودعم مسيرة الطرق الصوفية