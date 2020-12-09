صور.. وزيرة الهجرة تشهد إطلاق منصة بداية ديجيتال لخدمات التوظيف الإلكترونى

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حضر حفل التدشين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومنجستاب هايلى ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج نتيجة تداعيات جائحة كورونا العالمية والتى من أهمها الاستغناء عن العاملين فى بعض القطاعات.
وفى بداية الفعاليات، تم عرض فيلم قصير عن مشروعات التعاون بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل والفرص الآمنة للشباب المصرى.
وعقب الفيلم القصير، قدمت شريفة سعيد "من مكتب برنامج الأغذية العالمى WFP بمصر" عرضًا توضيحيًا عن أهداف مبادرة ومنصة "بداية ديجيتال" والفئات المستهدفة وتفاصيل برنامج التدريب وآليات التسجيل عبر المنصة، حيث توفر المنصة دورات تدريب مهنية تتولى تقديمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لوزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمى وشريك أيضًا فى المنصة.
وتستهدف المنصة العمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهنى وخدمات التوظيف الإلكترونى للشباب المصرى وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التى تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى والقطاع الخاص.
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