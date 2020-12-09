جامعة جنوب الوادى تنظم ورشة عمل عن صناعة الجلود

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود سيد عبدالصادق، منسق مشروع الابتكار فى صناعة الجلود، إن فعاليات ورشة عمل التدريب على صناعة الجلود التى تنظمها جامعة جنوب الوادى بقنا، وأقيمت يومى 8 و9 ديسمبر الجارى بمشاركة متدربين من أعضاء هيئة التدريس بكليتى العلوم والتربية النوعية، تضمنت إجراء الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية للجلود.





أضاف عبد الصادق، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن ورشة العمل التى اختتمت أعمالها اليوم تأتى ضمن أنشطة مشروع الابتكار فى صناعة الجلود بمصر والأردن الممول من برنامج ايراسموس، وبالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمركز التكنولوجى للصناعات الجلدية بالبرتغال. وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، يوسف الغرباوى، للباحثين ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، ومن الشراكة مع المؤسسات العلمية والبحثية الدولية لتطوير المهارات وتنمية القدرات وتعزيز الشراكة.

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