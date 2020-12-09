عاجل.. السيسى: حريصون على استخدام أحدث النظم الأمنية والدفاعية لحماية مصر

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المثمر مع شركة "داسو"، فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية التى تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والفنية.

من جانبه، أعرب رئيس شركة داسو عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر فى مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والأمن فى محيطها الإقليمى، فضلاً عن دورها الريادى فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد الرئيس على ضخامة التحديات التى تواجه المنطقة، الأمر الذي يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وهو نهج إستراتيجى تلتزم به مصر للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، بما ينعكس على استقرار وأمن شرق المتوسط والشرق الأوسط بأسرهما.