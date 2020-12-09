غرفة عمليات القضاة: انتخابات النواب ملحمة وطنية

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم "نادى القضاة" أن غرفة العمليات التى شكلها مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدرت بيانا ختاميا حول سير أعمال انتخابات مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية والإعادة من كل جوانبها بدءا من استلام قضاة مصر الأجلاء المظاريف وحتى انتهاء عمليتى الاقتراع والفرز.





وأوضح أن الغرفة ذكرت فى بيانها الختامى أنها شٌكلت لتلقى كل الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل.

وقال إن الغرفة تابعت خلال الأيام الماضية انتظام قضاة مصر فى لجانهم الانتخابية لمباشرة واجبهم الوطنى فى حراسة وعى المواطنين بكل وقار والتزام فى المرحلتين الأولى والثانية وجولتى الإعادة دون تلقيها أى عوائق فى مباشرة المواطنين حقهم فى الإدلاء بأصواتهم، حيث قاد القضاة مع رجال الشرطة والقوات المسلحة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة فى ظل ظروف استثنائية بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ملحمة وطنية وإنجاز جديد للخروج بالعملية الانتخابية فى أبهى صورة من الالتزام والنزاهة والشفافية.

وأضاف أن مجلس إدارة النادى تقدم لقضاة مصر الأجلاء الذين قاموا بالإشراف على العملية الانتخابية بكل التقدير والإعزاز على الدور الكبير الذى قاموا به والجهد المبذول والذى شهد به جميع من تابع العملية الانتخابية للتيسير على الناخبين للقيام بحقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل يسر وسهولة فى ظل ظروف صحية تستلزم ضرورة اتباع تدابير احترازية من تباعد اجتماعى وارتداء كمامات طبية وقياس درجات حرارة للناخبين، ومراعاة كل هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على صحة الناخبين والمشتركين فى العملية الانتخابية حال إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية، إذ كانوا وسيظلوا كعهدنا بهم على قدر المسؤولية وعلى قدر قيمة الحدث والاستحقاق.

وأعرب نادي قضاة مصر عن تقديره وتثمينه للمجهود الكبير الذى قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتقدم للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة وكل أعضاء الهيئة، بالتهنئة على حسن إدارتهم العملية الانتخابية بكل حكمة وتعقل فى هذه الظروف الصحية الصعبة وسعيهم الدؤوب بتوفير كل السبل والأدوات والطاقات والجهود للخروج بالاستحقاق الانتخابى بهذه الصورة المشرفة.

كما تقدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر بكل التقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالقطاع الصحى والموظفين الإداريين الذين تواجدوا بمقار اللجان الفرعية والعامة على الانضباط وحسن التعاون مع القضاة لخروج العملية الانتخابية فى أبهى صورة.

وأشاد النادى بوعى الناخبين لحفاظهم على ممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية رغم الظروف الصحية الصعبة لانتشار فيروس كورونا المستجد واستيعابهم أهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.