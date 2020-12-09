اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. مصر تجدد تأكيد التزامها بمكافحة الجرائم

جدة - نرمين السيد - يحيى العالم فى 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى يشكل مناسبة هامة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكل أشكالها وصورها وعلى كل المستويات، والتى تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة فى طريق تحقيق تنميتها المستدامة.





وتجدد مصر، فى هذه المناسبة، تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقاً مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع تعهداتها الدولية وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دولياً للدول الأطراف فيه، والتى تقع على عاتق أطرافها مسؤولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذى يتطلب تعزيز التعاون الدولى بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم اخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.

يعيد الاحتفال بهذا اليوم العالمى التأكيد على المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الفساد التى تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعوب فى تحقيق غد أفضل ولتطلعاتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، الأمر الذى يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمى والدولى، بما فى ذلك تعزيز اطر استرداد الموجودات وحرمان مرتكبى جرائم الفساد وعوائدها من إيجاد ملاذ اَمن وبما يمثل رسالة ردع لمرتكبى تلك الجريمة أنه لا مأوى لهم، ورسالة تضامن مع الشعوب صاحبة تلك الأصول بالمسؤولية الجماعية للتصدى للفساد، وبما يكفل وضع حد لتلك الجريمة ويحقق التطلعات المشروعة للشعوب على نحو المنشود.

وتثمن مصر الجهود التى تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى هذا الصدد ودورهما الملموس فى إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى توج بقرار تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الفساد فى 2021، وكذلك الدور الذى تضطلع به الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التى لا تدخر جهداً فى تقديم العون للدول الأعضاء فى مجال التدريب وبناء القدرات لتعزيز قدرات جهاتها الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من اهتمام مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتولى مصر حالياً رئاسة المؤتمر العاشر للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منذ أكتوبر 2020 والتى تستمر لمدة عامين، كما ستتولى رئاسة المؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع استضافته فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.