صور.. نائب محافظ دمياط يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - شارك إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط والعميد محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، اليوم الأربعاء، بالماراثون الرياضى للدراجات والجرى تحت عنوان "متحدون على محاربة الفساد" تزامنًا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد.





وانطلق الماراثون اليوم على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

وأشاد نائب المحافظ بالدور الفعال الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد، وذلك فى ضوء الرؤية والاستراتيجية التى تتبناها الدولة لمكافحة الفساد.

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