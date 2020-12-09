السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”داسو” للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية

"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بمقر إقامة سيادته في باريس السيد إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المثمر مع شركة "داسو"، في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية التي تعتمد علي احدث النظم التكنولوجية والفنية.
من جانبه، اعرب رئيس شركة داسو عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والأمن في محيطها الاقليمي، فضلاً عن دورها الريادي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، اكد السيد الرئيس علي ضخامة التحديات التي تواجه المنطقة الامر الذي يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وهو نهج إستراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، بما ينعكس علي استقرار وأمن شرق المتوسط والشرق الأوسط بأسرهما.
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