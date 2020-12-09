الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس

سكرتير عان منظمة التعاون الاقتصادي العالمية يؤكد خلال مقابلته مع السيد الرئيس ان استمرار مصر بذلك الاداء الاقتصادي سيجعلها منارة جاذبة للاستثمارات وقطب للتنمية في محيطها الاقليمي بل والعالم، والسيد الرئيس يؤكد مساندة شعب مصر العظيم هو السبب للنجاح

"استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في باريس السيد أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن

سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استهل اللقاء بالتعبير عن اشادة المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بما حققته مصر من نجاحات وانجازات اقتصادية شهد لها كافة الجهات الدولية المختصة، موضحاً ان استمرار مصر بذلك الاداء سيجعلها منارة جاذبة للاستثمارات وقطب للتنمية في محيطها الاقليمي بل والعالم.

وفي هذا السياق اكد السيد الرئيس ان النجاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر ما كان لها ان تتحقق بدون الدعم الكبير من قبل الشعب المصري العظيم الذي ساهم بشكل مباشر في مساندة ارادة الدولة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي وتسجيل تلك المؤشرات الايجابية، وهو الامر الذي يمثل دافعاً محفزاً للدولة للاستمرار في العمل وجهود التنمية في كافة المجالات ومناحي الحياة لتوفير مستقبل افضل للاجيال الحالية والقادمة.

وقد تناول اللقاء كذلك بحث مسيرة التعاون المثمر بين مصر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تم استعراض أبرز مجالات العمل مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، والتي تشمل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحوكمة العامة، والاستقرار الاقتصادي والمراقبة والإصلاح الهيكلي، والتنمية المستدامة، والإحصاءات والمتابعة.