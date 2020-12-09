وزيرة الهجرة: ننفذ رؤية القيادة السياسية بتوفير فرص آمنة بديلة عن الهجرة...

رئيس الأكاديمية العربية: سعداء بإطلاق منصة "بداية ديجيتال" وجاهزون تماما للتعاون مع "الهجرة" على كل المستويات

مدير مكتب "الأغذية العالمي" بمصر: نثمن جهود "الهجرة" في تخفيف تداعيات جائحة كورونا على المصريين العائدين والحد من الهجرة غير الشرعية

"الهجرة" و"الأكاديمية العربية" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والاستفادة من خبراء وعلماء مصر بالخارج

خلال فعاليات تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني، استهلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمتها بتهنئة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر على إطلاق منصة "بداية ديجيتال"، وكذلك على تجديد الثقة في د. إسماعيل عبد الغفار رئيسا للأكاديمية، وعلى منح برنامج الأغذية العالمي جائزة نوبل لهذا العام.

وتابعت: "تكليف القيادة السياسية لوزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، واليوم نستكمل التعاون أيضا مع مؤسسات المجتنع المدني بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والآن ننفذ رؤية القيادة السياسية بتوفير الفرص الآمنة للشباب، ومنحهم الأمل، لغلق أبواب الهجرة غير الشرعية".