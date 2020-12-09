بتوصية من وزارة الصحة.. نقابة المحامين تؤجل الدورة الرابعة لمعهد المحاماة

قررت النقابة العامة للمحامين، تأجيل موعد عقد الدورة الرابعة لمعهد المحاماة، المحدد لانطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 13 ديسمبر 2020، وذلك بناء على عدة اتصالات من وزارة الصحة المصرية وتوصياتها نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، والتي لا تسمح بأي تجمعات، حرصا على سلامة وصحة الأساتذة شباب المحامين الملتحقين بالدورة.

وأكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم تحديد موعد عقد دورة المعهد في أقرب وقت ممكن عندنا تسمح الظروف بذلك.

على جانب أخر يعقد مجلس نقابة المحامين، غدًا الخميس، اجتماعًا برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

ويتناول الاجتماع ملحوظات وآراء ومقترحات أعضاء المجلس حول مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، المسلم إلى كل منهم، خلال اجتماع المجلس الماضي المنعقد يوم 28 نوفمبر الماضي، كما سيتناول الاجتماع ملف العلاج وتطويره بما يخدم المحامين وأسرهم.