للاشتراك في منظومة الري الحديث.. الزراعة تواصل تنظيم ندوات توعية وتشجيع المزارعين

عُقدت ندوة تثقيفية موسعه بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد بمدينه موط والقصر بالتنسيق مع د مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد. والمهندس / سيد مدني مدير الإدارة الزراعية بموط وفي حضور محمود الشاذلي رئيس الجمعية التعاونية المركزية بالوادي الجديد وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المحلية لمركز الداخلة بموطئ والقصر والمهندس طارق الشريف مدير جهاز تحسين الأراضي بالداخلة ومهندسي ومديري الجمعيات الزراعية بالداخلية . وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واجهزتها التنفيذية ومن خلال توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتضافر الجهود لتنفيذ وتفعيل منظومة تحديث الري الحقلي، و قام الدكتور علي اسماعيل وكيل معهد بحوث الاراضي والمياة والبيئة ورئيس فريق تحديث الري بالوادي الجديد بعرض منظومة الري الحديث وفوائده واهمية دور الجمعيات التعاونية الزراعية مع مهندسي التعاون ومشاركة الجمعيه المركزيه للتعاون مع جمعياتها النوعيه بالوادي الجديد لتحديث منظومة الري الحقلي والتعاقد مع الشركات لخدمة المزارعيين وتوضيح اهمية هذا العمل لخدمة صغار المزارعين ومن خلال وجود جهة تستطيع التعامل مع الشركات والبنك والمشاركة الايجابيه لتنفيذ منظومه تحديث الري وأكد اسماعيل انه تم توفير التمويل من خلال البنك الزراعي المصري بفائدة بسيطة 5% علي 5 سنوات وموافقة البنك علي التعامل مع الجمعيات التعاونية في توفير القروض للتنفيذ وشرح اليات العمل الخاصة بذلك. وعلى جانب اخر تفقد وكيل وزارة الزراعة بالوادى ووكيل معهد بحوث الأراضي ورئيس منظومة تحديث الري بالوادي الجديد ومديري الإدارات الزراعية بموط والقصر بعض المزارع التي قامت بتحديث الري ذاتي والتي مثلت نموذج انتاجي مع ظروف التربة وملوحتها في موط وقري القصر وفي إطار الجهود التي تبذلها مجموعة تحديث الري فقد تم زياره الإرادة الزراعية بمركز بلاط بحضور مدير الإدارة الزراعية ومجموعه من المهندسين المسؤولين عن تحديث الري والذي أوضح ارتفاع نسبه تنفيذ البنيه التحتية للشبكة الرئيسية والخطوط الناقلة لمعظم الأراضي وتم شرح المنظومة وألية التمويل مع الجمعيات وكذا الافراد من خلال مبادرة البنك المركزي ويشارك فيها البنك الزراعي المصري لتمويل صغار المزارعين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للاشتراك في منظومة الري الحديث.. الزراعة تواصل تنظيم ندوات توعية وتشجيع المزارعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.