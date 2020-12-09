غادة والي في اليوم العالمي للفساد: جائحة كورونا تهدد أكثر من 100 مليون شخص بالفقر | فيديو

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، خلال كلمتها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد أنه في الوقت الذى يعانى فيه العالم من انتشار جائحة كورونا العالمية تهدد أكثر من 100 مليون شخص بالفقر المدقع خلال هذا العام.

وأضافت والى خلال كلمتها التي نشرت على الصفحة الرسمية على موقع هيئة الرقابة الإدارية أن الحكومات تنفق لإنقاذ الأرواح وتحسين وتحسين المعيشة، إضافة الى تنفيذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي، وأن الفساد يستهدف تلك التدابير الطارئة مما يضعف الأنظمة الصحية والاجتماعية الحيوية ويؤدى إلى عواقب وخيمة

وتابعت والى أن العديد من المواطنين فقدوا الوظائف والحماية الاجتماعية خلال الازمة الامر الذى يؤدى إلى اضطرابات جسيمة ويؤدى الفساد الي عدم الاستقرار .

وأكدت والى أن الحكومات الان تحتاج الى استخدام الأدوات التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتعزيز دور هيئات مكافحة الفساد وتحسين الرقابة على الاستثمارات وزيادة المساءلة والشفافية بصفة دائمة .

وقالت أن دعم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة رصد 179 دولة حتى الآن لاتخاذ إجراءات مكافحة الفساد خلال التعافي من فيروس كورونا .

وأشار إلى أن العالم اصبح أكثر فقرا وهشاشة بسبب الجائحة ولا يمكن أن يسمح للفساد بتعريض جهودنا في التقدم للأمام للخطر أو آمالنا في مستقبل أكثر عدلا ويجب علينا الوقوف متحدون ضد الفساد والدفاع عن العدالة وعلينا وقف التدفقات المالية غير المشروعة وإعادة الأصول المنهوبة وعلينا اشراك جميع العناصر الفعالة من النساء والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني لحماية انظمتنا من الشبكات الفاسدة.

وانهت كلمتها قائلة : "دعونا نلتزم بالتعافي بشكل افضل من خلال النزاهة".