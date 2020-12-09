استمتع بأجواء الكريسماس.. أشياء عليك فعلها لقضاء عطلتك فى لندن

لندن عاصمة الضباب، والمرح و ليالي الشتاء وممارسة التزلج على الجليد وأضواء الكريسماس المبهجة، جميعها تدور فى فلك زائرين تلك المدينة العتيقة، لقضاء عطلة أعياد الميلاد المجيدة وسط إطلاق العاب "فايروركس" .

وفى إطار الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس" يرصد "دوت الخليج" أبرز أماكن ترفيهية لقضاء إجازتك فى لندن وذلك فى السطور القادمة ..

«التسوق فى لندن»

يمكنك التسوق فى يوم عيد الميلاد "الكريسماس" فى ويست اند؛ لتستطيع أن تشاهد ماركات عالمية والاستمتاع بأجواء الكريسماس، كما يمكنك التجول بشوارع بوند ستريت وأكسفورد ريجنت وبيكاديلي.

ويمكنك التسوق فى سيلف ريد ايج و ليبرتي لندن و فورتين أند ماثون لتستمع بأفضل العروض والزخارف الزجاجية والمقرمشات ومأكولات عيد الميلاد "الكريسماس" والهدايا الملفوفة بأرقي الطرق الجذابة.

كما ستجد البوتيكات الجذابة والتاريخية فى شارع بيرلينجتون اركاديا، كما تبيع متاجر هامليز مجموعة رائعة من الألعاب، فيما يعرض متجر توب شوب فى شارع اكسفورد أزياء جريئة بتكلفة بسيطة.

«غداء الكريسماس»

المطعم الأشهر على الإطلاق فى لندن " اس تى كريستوفر بلاس " بالقرب من شارع أكسفورد بالإضافة إلى منطقة كينجلي كورت والتى تضم 20 مطعما ومقهي، فيما يعد مطعم " اس تى جيمس ماركت " الأفضل لقائمة المأكولات العالمية.

«التجول فى لندن»

يمكنك بعد تناول الغداء الذهاب فى جولة، على ضفاف نهر التايمز الشهير ، لتري كرنفالات احتفالية من الزخارف على طول النهر ، و احتساء المشروبات الساخنة، بالقرب من تور بريدج.

«المساء فى لندن»

وعقب حلول المساء عليك التوجه لزيارة كوفنت غاردن لالتقاط الصور الجميلة، ومشاهدة شجرة الكريسماس العملاقة فى ساحتها الشهيرة، ويمكنك التوجه إلى العروض المسرحية المتواجدة فى لندن.

«حلبات التزلج»

يمكنك البحث عن المزيد من المرح وزيادة النشاط، عبر ارتياد إحدى حلقات التزلج على الجليد، المتواجدة بكثرة فى الهواء الطلق أو أحد الأماكن المغلقة وفقا لما تفضله.