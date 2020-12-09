الخميس.. جولة لوزير التموين بمحافظة الإسكندرية



جدة - نرمين السيد - كما يفتتح الوزير يرافقه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، ووكيل ووزارة التموين التجارة الداخلية، محمد سعد الله، عددا من الأنشطة التموينية الجديدة، وتكون أول نقطة لانطلاق الزيارة المرتقبة لمخازن الجملة بداخل شركة النشا والخميرة بمحور المحمودية.

كما زار وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من مخازن الجملة والمرور على المطاحن والمخابز البلدية للاطمئنان على الأوضاع التموينية داخل المحافظة.