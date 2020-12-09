

جدة - نرمين السيد - وفى تدوينة لوزارة التربية والتعليم على "فيسبوك"، قالت: "نعمل الآن على ضبط قناة مدرستنا 2، تقنياً، حتى يوم الخميي 10 ديسمبر، ثم يبدأ خبراء المناهج والتقييم بشرح طرق المذاكرة والأسئلة الجديدة، الجمعة والسبت 11-12 ديسمبر، وبعدها تبدأ الدروس من يوم الأحد 13 ديسمبر 2020، بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: بدء الدروس على قناة مدرستنا 2 الأحد المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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