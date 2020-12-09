16 يناير .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الشرقية

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع مدارس المحافظة بكل المراحل التعليمية، والتى من المقرر أن تبدأ 16 يناير المقبل.





وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، رمضان عبد الحميد، فى تصريح، اليوم الأربعاء، إنه تم تحديد 16 يناير المقبل لبدء امتحانات الصف الأول الإعدادى العام والمهنى والصفين الأول والثانى للتعليم الفنى والمزدوج. أضاف: "تم تحديد 17 يناير لبدء امتحانات للصفين الرابع والخامس الابتدائى، والصف الثانى الإعدادى العام والمهنى، و20 يناير لامتحانات للصف الثالث الإعدادى العام والمهنى، وإعدادية النور والأمل، و23 يناير لامتحانات للصف السادس الابتدائى، والثامن أمل، والسادس نور". أشار وكيل أول الوزارة إلى أن الامتحانات ستعقد فى الفترة الصباحية، وتنتهى جميعها يوم 4 فبراير المقبل، لتبدأ إجازة نصف العام ولمدة 15 يوما.

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