محافظ الجيزة: الدولة تضرب بيد من حديد كل أشكال الفساد والمحسوبية

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الجيزة وهيئة الرقابة الإدارية ندوة توعوية بديوان عام المحافظة عن سبل مكافحة الفساد وذلك تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد 2020 الذى يقام فى التاسع من ديسمبر من كل عام.





الندوة جاءت بحضور العميد شريف البندارى رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالجيزة، وشهدت استعراض عددا من الموضوعات التى تتعلق بتعريف الفساد وسبل مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد والتى تهدف إلى مكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات إلى تكفل محاصرته، بالإضافة إلى استعراض أنواع الفساد سواء الإدارى أو الذى يؤثر على النواحى الاقتصادية والاجتماعية، إذ تم التأكيد أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى لمنع الفساد بدور استباقى، واهتمام الدولة بالتحول للحوكمة والتعامل الإلكترونى ضيق سبل الفساد على الخارجين على القانون، بالإضافة إلى أهمية التوعية بمكافحة الفساد، على مستوى الفرد والمجتمع.

وخلال الندوة، أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية باتت تضرب بيد من حديد كل أشكال الفساد والمحسوبية، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية لجميع الأفراد، وأن الكفاءة وحدها باتت معيار الترقى وسط رقابة دقيقة، انطلاقًا من إعلاء المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال الـ6 سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية توجيه ضربات قاسية للفاسدين، مشيدا بالدور الحيوى والهام الذى تؤديه هيئة الرقابة الإدارية فى مواجهة الفساد إلى جانب المساهمة فى استرداد حقوق الدولة بالعديد من الملفات.



وشهدت الندوة التثقيفية حضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والهيئات والأجهزة.

يذكر أن التاسع من ديسمبر من كل عام هو اليوم الدولى لمكافحة الفساد وتحتفل الأمم المتحدة باليوم من كل عام لمناهضة الفساد ويعد شعارها لهذا العام هو حملة "متحدون على مكافحة الفساد"، بهدف التوعية بآثار الفساد وكيفية التصدى له مع استعراض مفهوم الفساد والمعايير الدولية لتعزيز الشفافية للدول.