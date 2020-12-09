نائبات بالبرلمان لـ«دوت الخليج»: تمكين المرأة فى عهد السيسى لم يحدث من قبل

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وفى هذا الصدد، قالت النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": إن تمكين المرأة وصل لمكانة مرموقة جدا كنا نتمناها وكثيرا ما كتبنا بشأنها، فالرئيس السيسى هو الوحيد الذى وصف سيدات مصر بعظيمات مصر، وهذا تقديرا للمرأة المصرية وتنميتها للدولة والمجتمع المصرى".
وأوضحت جبر أن المرأة المصرية هى وجدان المجتمع، والتى تعد بمثابة صمام أمان له، فهى الأم والمربية وزميلة العمل، ودورها وقت السيسى أصبحت صانعة قرار وأيضا صانعة سياسة، مضيفة: "بالتالى حصلت المرأة المصرية على مكانة عالية جدا فى عهد الرئيس السيسى وأصبحت سيدة تنفيذية قوية".
وتابعت أن المساحة التى أعطها الرئيس السيسى للمرأة لم تكن متوفرة من قبل حتى ارتبط تطور الدولة بتطور المرأة، وهو ما يجعلنا نفتخر بهذا التمكين".
النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يغفل مناسبة دون الإشادة بدور المرأة، مضيفة إن التكمين السياسى والاجتماعى للمرأة لم يحدث من قبل، وهو ما يتضح فى الحكومة والبرلمان.
واستشهدت فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" بالتكريمات التى أقمها السيسى للمرأة المصرية ومنهم سيدة الإسكندرية التى كانت تجر عربة وانتشرت صورتها عبر السوشيال ميديا، ليكرمها الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن هذا الحدث لا يمكن نسيانه.
النائبة هانم أبو الوفا عضو مجلس النواب، قالت إن الرئيس السيسى فى كل اللقاءات التى حضرتها له، كانت المرأة دائما فى حديثه إشادة بها وبإمكانياتها السياسية والإدارية، حتى عندما تولت منصب حكومى.
وتابعت لمبتدا: "نحن أيضا نحب الرئيس، ونتواجد فى كل الاستحقاقات الانتخابية بشكل مختلف وفارق عن ذى قبل"، مرجعة ذلك لقيام الرئيس السيسى بالوقوف بجوار المرأة، وذلك من خلال المبادرات العديدة التى تبنتها الدولة.
وفى حق المرأة قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية، وإن مصر وقعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية فى مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%.
وأضاف الرئيس السيسى فى اجتماع سابق رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامس والعشرين للمؤتمر الرابع للمرأة، أن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أنه على المستوى الوطنى استطاعت مصر أن تخطو خطوات فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.
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