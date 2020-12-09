نائبات بالبرلمان لـ«دوت الخليج»: تمكين المرأة فى عهد السيسى لم يحدث من قبل

جدة - نرمين السيد - "التمكين السياسى والاجتماعى للمرأة لم يحدث من قبل، وهو ما يتضح فى الحكومة والبرلمان"، بهذا المضمون لخص عدد من نائبات البرلمان ما حدث من تمكين سياسى واجتماع للمرأة.





وفى هذا الصدد، قالت النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": إن تمكين المرأة وصل لمكانة مرموقة جدا كنا نتمناها وكثيرا ما كتبنا بشأنها، فالرئيس السيسى هو الوحيد الذى وصف سيدات مصر بعظيمات مصر، وهذا تقديرا للمرأة المصرية وتنميتها للدولة والمجتمع المصرى".



وأوضحت جبر أن المرأة المصرية هى وجدان المجتمع، والتى تعد بمثابة صمام أمان له، فهى الأم والمربية وزميلة العمل، ودورها وقت السيسى أصبحت صانعة قرار وأيضا صانعة سياسة، مضيفة: "بالتالى حصلت المرأة المصرية على مكانة عالية جدا فى عهد الرئيس السيسى وأصبحت سيدة تنفيذية قوية".

وتابعت أن المساحة التى أعطها الرئيس السيسى للمرأة لم تكن متوفرة من قبل حتى ارتبط تطور الدولة بتطور المرأة، وهو ما يجعلنا نفتخر بهذا التمكين".

النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يغفل مناسبة دون الإشادة بدور المرأة، مضيفة إن التكمين السياسى والاجتماعى للمرأة لم يحدث من قبل، وهو ما يتضح فى الحكومة والبرلمان.



واستشهدت فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" بالتكريمات التى أقمها السيسى للمرأة المصرية ومنهم سيدة الإسكندرية التى كانت تجر عربة وانتشرت صورتها عبر السوشيال ميديا، ليكرمها الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن هذا الحدث لا يمكن نسيانه.

النائبة هانم أبو الوفا عضو مجلس النواب، قالت إن الرئيس السيسى فى كل اللقاءات التى حضرتها له، كانت المرأة دائما فى حديثه إشادة بها وبإمكانياتها السياسية والإدارية، حتى عندما تولت منصب حكومى.

وتابعت لمبتدا: "نحن أيضا نحب الرئيس، ونتواجد فى كل الاستحقاقات الانتخابية بشكل مختلف وفارق عن ذى قبل"، مرجعة ذلك لقيام الرئيس السيسى بالوقوف بجوار المرأة، وذلك من خلال المبادرات العديدة التى تبنتها الدولة.



وفى حق المرأة قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية، وإن مصر وقعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية فى مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%.

وأضاف الرئيس السيسى فى اجتماع سابق رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامس والعشرين للمؤتمر الرابع للمرأة، أن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أنه على المستوى الوطنى استطاعت مصر أن تخطو خطوات فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.