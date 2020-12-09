افتتاح أوقاف المنوفية الجديد بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور عبد الله حسن عبدالقوى، مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية نائبًا عن إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والشيخ أحمد عبدالمؤمن، مدير مديرية أوقاف المنوفية، اليوم الأربعاء، المبنى الإدارى لمديرية أوقاف المنوفية الجديد.





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