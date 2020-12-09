صور.. حوار الإنجيلية يبدأ أول نشاطاته لتعزيز المواطنة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان، يأتى ذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، والذى يضم 8 قرى تابعة لمركز ومدينة المنيا، ومن المقرر أن يتولى المنتدى العمل فيها لنشر قيم وممارسات المواطنة، وتعزيز مبادئ العمل الجماعى، على أن يستهدف كل الفئات من القيادات المجتمعية والشباب والنساء والأطفال.

وقالت سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إن الأنشطة بدأت بالفعل بتشكيل وتدريب اللجان المجتمعية الممثلة للقرى الشريكة حول مفاهيم المواطنة ومهارات العمل الجماعى، والتى شارك فيها 38 شخصًا من القادة المجتمعيين، حيث ارتكز التدريب على فكرة محورية وهى كيف نحول قيم المواطنة إلى ممارسات يومية، وكيف نعمل معًا كمواطنين متنوعين لتنمية وتطوير مجتمعاتنا".

وأضافت هبة يسرى، مدير برامج منتدى حوار الثقافات: "تم عقد ورشة للأشغال اليدوية للأطفال بقرية بنى مهدى إحدى القرى الشريكة فى المشروع، وذلك بهدف التعبير عن الهوية المصرية، وقيم المواطنة والتضامن المجتمعى باستخدام الفنون المختلفة، والتى شارك بها أكثر من 25 طفلًا، ممثلين عن عائلات القرية، من خلال عرض للقصص والألعاب والأغنيات، والتلوين بالألوان المائية، وأعمال الطين الأسطوانى، والتى عبر الأطفال من خلالها عن فهمهم لمعنى الوطن الواحد الذى يخرج منه الجميع، ويتعاون ويتكامل الكل فى لوحات وتشكيلات جميلة ونافعة، خرجت من بين أناملهم الصغيرة".