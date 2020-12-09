خلال ورشة عمل للأمم المتحدة.. أشرف صبحي: مصر أكبر من الفساد

انطلقت ظهر اليوم بإحدى فنادق القاهرة بمدينة نصر ورشة العمل التى ينظمها مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم وذلك تحت عنوان حماية الرياضة فى مصر من الفساد .. وتستمر ورشة العمل ليومين على أن تختتم غدا الخميس.

تحدث فى بداية الورشة منى سالم الممثل الإقليمي لمشروع مكافحة الفساد وغسل بمكتب الأمم المتحدة وتحدثت عن أهداف الورشة وحرص الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية على محاربة الفساد ومنها الفساد الرياضى.

كما تحدث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من خلال الفيديو كونفرانس قائلا إن مصر أكبر من الفساد وأن الدولة المصرية ولتعليماته مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السياسى تواجه الفساد وتحاربه من خلال أجهزتها الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الرياضة بنظامها الاحترافى وشعبيتها الجارفة ومئات المليارات التى تصرف عليها من خلال تنظيم الأحداث الرياضية والتعاقد مع كبرى الشركات الدولية لرعايتها وجلب الأموال اصبح مواجهة الفساد فيها اصبح ضروريا ومستمرا.

كما تحدث أحمد عبد الرسول رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته أن التعاون مستمر مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الرياضى ويلقى ذلك اهتماما كبيرا من هيئة الرقابة الإدارية.

مشيرا إلى أن الحديث عن الفساد الرياضى ربما يكون سهلا ولكن مواجهته وبقوة يحتاج مجهودا كبيرا وتكاتف من الجميع ويصب ذلك فى صالح الأجيال القادمة للعمل فى بيئة طيبة ومناسبة.

وتحدثت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة بفيينا.

يأتى اليوم الذى نحارب فيه الفساد بنفس التوقيت الذى يعانى فيه العالم من جائحة كورونا وأن هذه الجائحة تهدد ما يقرب من مائة مليون شخص على مستوى العالم وتدفعه الى الفقر خلال هذا العام فقط وتضطر الحكومات لاتخاذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي ومن هذه التدابير استهداف الفساد الذى يؤدى الى مزيد من عدم الاستقرار وقد أصبح بهذا التوقيت محاربة الفساد أهم من أى وقت مضى لتحسين الرقابة على الاستثمارات التحفيزية وزيادة الشفافية والمساءلة وهناك ١٧٩ دولة حتى الآن تشارك فى هذا الأمر.

كما تحدث ايمن طارق ممثل الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته قائلا: إن مكافحة الفساد الرياضى أمر ملح بعد أن أصبح الدستور المصرى يضمن ممارسة المصريين للرياضة وأن الفساد فى الرياضة حاليا تتم مكافحته بقوة من جميع أجهزة الدولة ومنها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حسن عبد الشافى وهى هيئة رقابية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري لجمهورية مصر العربية .. كما أن رئيس الوزراء يترأس لجنة وقاية الفساد ومكافحته.