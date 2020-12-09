المصرية للكتاب والإعلاميين الشبان تكرم 22 صحفيا وإعلاميا

كرمت الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الشبان عددا من كبار الصحفيين والإعلاميين خلال احتفالها السنوي الرابع الذي أقيم مساء الثلاثاء بمسرح مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك؛ من بينهم عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي أسامة الألفي مساعد رئيس تحرير الأهرام السابق، والدكتور جمال زهران الكاتب وأستاذ العلوم السياسية، والكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين.

وضمت قائمة المكرمين من قبل الجمعية التي يرأسها الكاتب الصحفي صفوت محمد كلا من الإعلامية هالة أبو علم، المذيعة إيمان عليان، الدكتور عبدالراضي محمد أستاذ الفلسفة الإسلامية، المخرج محمد عوض، المخرج منير مراد،المخرج أسامة البدري، المذيع عمرو قنديل، ياسر عثمان، الإعلامي أيمن عدلي، والمذيعات سحر عباس، وريهام رجائي وغادة حفني وهبة الغمراوي، وميرفت مليجي، وداليا أشرف، وفيروز نبيل، وداليا عطية ورنا الملواني وراجية أبو الخير.