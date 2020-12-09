رئيسا هيئة الاستثمار والغرفة الألمانية العربية يناقشان الفرص الاستثمارية

جاء ذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع ممثلي مجتمع الأعمال الألماني وكبرى الشركات الألمانية في مصر.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الاستثمار أهم الاجراءات الميسرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار لمتابعة سير عمل الشركات ودورها في تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، كما أوضح حرص الهيئة على تشجيع كبرى الشركات العاملة في مصر على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تتبع استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار من حيث عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية على الدول والشركات المستهدفة.
واتفق الجانبان على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلي الشركات الالمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام، فضلا عن تعزيز التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات الالمانية إلى مصر.
وأشاد رئيس الغرفة الألمانية بالعلاقات الوثيقة مع هيئة الاستثمار والتنسيق المشترك للترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلي صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، واهتمام عدد كبير من الشركات الالمانية ببحث فرص الاستثمار في مصر خاصة في ظل الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تتناسب مع كافة فئات المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.
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