في المجالات التعليمية والاجتماعية.. بروتوكول تعاون بين مصر الخير وجامعة بدر

وقّعت مؤسسة "مصر الخير"، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع جامعة بدر لدعم التعاون بين الجامعة ومؤسسة "مصر الخير" في المجالات التعليمية والاجتماعية، وتوسيع مجالات العمل المشتركة بينهم في مختلف النواحي حيث قام بالتوقيع ممثلا عن مؤسسة مصر الخير محمد عبدالرحمن نائب العضو المنتدب، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، وعن جامعة بدر الدكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة.

وقال الدكتور صابر حسن، إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المؤسسة وجامعة بدر يهدف إلي خدمة عدد أكبر من المستفيدين والمستحقين ممكن ترعاهم المؤسسة، وذلك من خلال زيادة أوجه التعاون بين مؤسسة مصر الخير وجامعة بدر، والتي ستتضمن التعاون في عدة مجالات منها التعاون في تنفيذ القوافل الصحية والبيطرية للمناطق النائية والمحرومة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم وإدارة المدارس أيضًا سيشمل التعاون تنفيذ المشروعات الدولية والبحث عن الفرص التمويلية الدولية.

وأضاف صابر أن مصر الخير ستتعاون مع جامعة بدر كذلك في مجال النشر العلمي والأكاديمي للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأيضا التعاون في مجال القروض التعليمية و إعداد وتنظيم وتنفيذ ( لقاءات ـ اجتماعات ـ ورش عمل ) في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وأشار رئيس قطاع التعليم بمصر الخير إلي وجود تعاون قائم وممتد بالفعل بين الجهتين لدعم مجموعة من طلاب المنح دراسية حيث تدعم مؤسسة مصر الخير 28 طالبا من طلاب جامعة بدر من خلال برنامج المنح الدراسية بالمؤسسة وهو برنامج يهدف إلي الارتقاء بالمستوي العلمي والأكاديمي للطلاب المتفوقين من خلال تقديم خدمات وفرص تعليمية متميزة سواء في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي لمساهمة في إنشاء منظومة تعليمية متطورة تبني جيل مبتكر مبدع منتج منافس دوليًا، لافتا إلى تطلع مؤسسة مصر الخير الى تقديم المزيد من المنح الدراسية للمستفيدين بدعم من التبرعات التي تتلقاها المؤسسة من الشركات والمؤسسات والافراد ومختلف الجهات في المجتمع للمساهمة في توفير فرص تعليمية متميزة لكثير من المستحقين الذين تحول ظروفهم المادية دون تحقيق حلمهم في تعليم متميز يستحقونه ومصر الخير تساعدهم في تحقيق هذا الحلم المشروع.

وقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر في القاهرة، إن البروتوكول المبرم بين الجامعة و"مؤسسة مصر الخير"، يتضمن تنفيذ الأنشطة والفعاليات التى تعود بالنفع على بعض شرائح المجتمع المصري، من خلال تنظيم القوافل الصحية والبيطرية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا.. مضيفًا أنه سيتم التعاون في مجال التعليم الجامعي وإدارة المدارس من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين فى تقديم حق التعليم لغير القادرين والمحرومين منه، والذى يعد حقًا أصيلًا لكل تلميذ وطالب في الأسرة.

أوضح رئيس جامعة بدر في القاهرة، أنه من ضمن أهداف البروتوكول، التعاون في مجال تنفيذ المشروعات الدولية والبحث عن الفرص التمويلية من الخارج، بجانب التعاون في مجال النشر العلمي الأكاديمي للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كاشفًا عن أنه سيتم التعاون في مجال القروض التعليمية وإعداد وتنظيم اجتماعات وورش عمل لرفع مستوى التثقيف المجتمعي؛ لخلق جيل قادر على الابتكار، والذى يعد هدفًا قوميًا لا بد من تكاتف كل مؤسسات وقطاعات الدولة من أجل تحقيقه.

وأعرب رئيس جامعة بدر عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مصر والوطن العربي نتيجة سمعتها الطبية وخدماتها رفيعة المستوى في كافة مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي والبنية التحتية، مشيدًا بدور مؤسسة مصر الخير في الوصول بالمساعدات للأسر الأكثر احتياجا وخاصة وفي الأماكن التي يصعب الوصول إليها.