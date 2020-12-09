نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 رسائل حاسمة من السيسي إلي الصحيفة الفرنسية لوفيجارو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة تصريحات هامة خلال الحوار الذي أجري مع صحيفة لوفيجارو في ختام زيارته إلى باريس، تخللها قمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

و تطرق السيسي خلال الحديث إلى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن مباحثات جريئة لتقريب وجهات النظر بين فرنسا والعالم الإسلامي بعد أزمة الرسوم المسيئة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل السيسي خلال الحوار الذي أجري مع صحيفة لوفيجارو:

التصدي الي الاٍرهاب:

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ضرورة التصدي الي الاٍرهاب، ومعاقبة الدول الممولة للمنظمات الإرهابية، وقد كشفت فرنسا خلال حوار السيسي خطورة الإخوان.

تمويل اجنبي: