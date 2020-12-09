نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 رسائل حاسمة من السيسي إلي الصحيفة الفرنسية لوفيجارو في المقال التالي
و تطرق السيسي خلال الحديث إلى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن مباحثات جريئة لتقريب وجهات النظر بين فرنسا والعالم الإسلامي بعد أزمة الرسوم المسيئة.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل السيسي خلال الحوار الذي أجري مع صحيفة لوفيجارو:
التصدي الي الاٍرهاب:
اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ضرورة التصدي الي الاٍرهاب، ومعاقبة الدول الممولة للمنظمات الإرهابية، وقد كشفت فرنسا خلال حوار السيسي خطورة الإخوان.
تمويل اجنبي:
كشف السيسي أنه يوجد ما يقرب من 6 قنوات تديرها وتمولها دول أجنبية لاستهداف الشعب المصري وزعزعة استقرار أمن البلاد.
مشروع تنمية أثيوبيا:
أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لا مانع لدي مصر بنهوض بدولة إثيوبيا، حيث يمثل سد النهضة مصدر تنمية "مشروعة" لإثيوبيا.
قواعد مل سد النهضة:
شدد الرئيس السيسي علي ملء السد بشكل عادل، حيث يعتبر ملء بشكل أحادى يخالف القانون الدولى ويهدد 100 مليون مصري.
اتفاق عادل:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التمسك بحل عادل واتفاق ملزم يحمى مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
55 ألف منظمة حقوقية:
اشار السيسي الي وجود ما يقرب 55 ألف منظمة حقوقية تستهدف حماية حقوق المواطن المصري، كما تم القبض على أعضاء المبادرة المصرية لتسجيل أنفسهم كشركة تجارية.